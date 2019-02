Finanzen/Antwort - 15.02.2019 (hib 174/2019)

Berlin: (hib/HLE) Für 2.783 Werke aus dem Kunstbestand des Bundes aus Reichsbesitz konnte bislang die Herkunft nicht abschließend geklärt werden. Hier würden kontinuierlich weitere Recherchen anhand neuer Quellen durchgeführt, erklärt die Bundesregierung in einer Antwort (19/7579) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/7301). "Für keines dieser Werke besteht zum jetzigen Zeitpunkt ein konkreter Raubkunstverdacht", heißt es in der Antwort weiter. Der Kunstbestand des Bundes besteht aus insgesamt 48.319 Objekten. Kunstgegenstände, die nicht für Ausstattungszwecke verwendet würden, würden im Kunstdepot des Bundesvermögensamtes, in der Zentrale des Auswärtigen Amtes und bei Berliner Fachspeditionen gesichert und fachgerecht gelagert, erläutert die Regierung.