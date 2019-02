Auswärtiges/Antwort - 20.02.2019 (hib 197/2019)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung plant in Absprache mit der russischen Regierung und der Stadt St. Petersburg die finanzielle Unterstützung eines Krankenhauses für Opfer der Blockade Leningrads sowie den Aufbau eines Zentrums für Begegnungen zwischen noch lebenden Blockadeopfern und Deutschen. Das geht aus der Antwort (19/7308) auf eine Kleine Anfrage (19/6348) der Fraktion Die Linke hervor. Für 2019 seien vom Bundestag im Haushalt des Auswärtigen Amts Mittel in Höhe von zwei Millionen Euro und für die Jahre 2020 bis 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro bereitgestellt worden.