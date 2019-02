Auswärtiges/Antwort - 20.02.2019 (hib 197/2019)

Berlin: (hib/AHE) Der Schwerpunkt der serbischen Außenwirtschaftsbeziehungen liegt mit rund zwei Dritteln des Gesamtvolumens im Jahr 2017 klar bei der EU und ihren Mitgliedstaaten. Wie die Bundesregierung in der Antwort (19/6759) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/7371) schreibt, beteilige sich Serbien aktiv an der Zusammenarbeit mit China im Kontext der chinesischen "Belt and Road Initiative" und dem subregionalen "16+1"-Format. Im Rahmen der "Umfassenden Strategischen Partnerschaft" ("Comprehensive Strategic Partnership") zwischen Serbien und China seien die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen ein zentraler Pfeiler. Größere chinesische Kreditvergaben beträfen vor allem Infrastrukturprojekte.