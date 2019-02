Auswärtiges/Kleine Anfrage - 20.02.2019 (hib 197/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach der "Türkei als Besatzungsmacht in Syrien" erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/7368). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie sie die türkischen Militäroffensiven "Schutzschild Euphrat" und "Operation Olivenzweig" bewertet und ob die türkische Militärpräsenz in der Region Afrin sowie in der Region um Asas, al-Bab und Dscharablus im Norden Syriens völkerrechtlich die Kriterien einer militärischen Besatzung erfüllt.