Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 21.02.2019 (hib 204/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Um Ferienwohnungsangebote und ihre Auswirkungen auf angespannten Großstadt-Wohnungsmärkten geht es in der Antwort (19/7786) auf eine Kleine Anfrage (19/7068) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Darin führt die Bundesregierung Erhebungen verschiedener Behörden und Institutionen sowie des Anbieters Airbnb auf und stellt sie zum Teil gegenüber. So ergibt sich den Angaben zufolge ein Marktanteil der Airbnb-Angebotskategorie "Gesamte Unterkunft" am Wohnungsmarkt Berlins von 0,58 Prozent. In Hamburg liegt der Anteil dieser Ferienwohnungen am Gesamtmarkt bei 0,45 Prozent, in Flächenländern teils signfikant darunter. Bundesweit haben Airbnb-Komplettwohnungen einen Anteil von 0,14 Prozent am Wohnungsbestand, wie aus der Erhebung mit Stichtag 1. Januar 2017 weiter hervorgeht.

Für Zweckentfremdungsverbote sind Länder und Gemeinden zuständig, daher kann die Bundesregierung keine Aussagen über den Verlauf bei der Maßnahme treffen. Indes führt sie in dem Dokument eine Übersicht über Art und Inhalt solcher Regelungen in den Bundesländern auf.