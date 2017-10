Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 28.09.2017 (hib 529/2017)

Berlin: (hib/HAU) Nach den aktuellen Planungen für das Projekt einer neuen Bahnstrecke von Dresden nach Prag erkundigt sich die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (18/13616) fordern die Abgeordneten Auskunft über den Inhalt der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und seinem tschechischen Amtskollegen Dan Tok am 25. August 2017 unterzeichneten Absichtserklärung über den Bau einer neuen, überwiegend unterirdisch verlaufenden, Bahnstrecke von Dresden nach Prag. Die Linkfraktion will außerdem wissen, von welchen Kosten die Bundesregierung derzeit ausgeht, "auch unter Berücksichtigung von Preisentwicklungen in den kommenden Jahren", und wie hoch dabei der Anteil für die deutsche Seite sein wird.