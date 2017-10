Inneres/Kleine Anfrage - 02.10.2017 (hib 533/2017)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen,wie viele Daten "das Bundeskriminalamt im Vorfeld des G20-Gipfels mit den Europol-Datenbeständen ,Europol-Informationssystem' (EIS) und dem Analyseprojekt ,Dolphin' ausgetauscht" hat. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (18/13651) unter anderem danach, was der Bundesregierung darüber bekannt ist, "in welchem Umfang in der zu 'Terrorismus' eingerichteten Datei 'Dolphin' auch Daten zu 'Extremismus' gespeichert sind".