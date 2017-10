Sport/Kleine Anfrage - 04.10.2017 (hib 534/2017)

Berlin: (hib/STO) Eine "Bewerbung um die Fußballeuropameisterschaft der Männer 2024 in Deutschland" thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (18/13615). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, "gegen welche amtierenden oder ehemaligen Funktionäre" des Exekutivkomitees oder anderer Gremien des Europäischen Fußballverbandes (Uefa) oder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) "nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit in Deutschland oder in anderen Staaten strafrechtlich ermittelt" wird.