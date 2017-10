Auswärtiges/Unterrichtung - 06.10.2017 (hib 537/2017)

Berlin: (hib/AHE) "Hochwertige Ausbildung und Arbeit - die Zukunft der Ostseeregion" ist das Thema der Ostseeparlamentarierkonferenz im August 2016 in Riga gewesen. Wie aus der Unterrichtung (18/13519) der Delegation des Deutschen Bundestages hervorgeht, haben sich die Abgeordneten in drei Sitzungsabschnitten mit den Themen "Zusammenarbeit in der Ostseeregion", "Wie Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum durch die Verbindung von Bildung und Arbeitsmarkt entwickelt werden kann" und "Beschäftigungsmöglichkeiten realisieren - Verbesserung der Arbeitskräftemobilität und der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit" beschäftigt. Gemäß der Geschäftsordnung der Ostseeparlamentarierkonferenz hätten die Teilnehmer im Konsens eine Resolution verabschiedet, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Arbeit befasse, aber auch auf nachhaltigen Tourismus eingehe. Die Resolution nehme sowohl auf die Bekämpfung des Terrorismus als auch auf die Aufnahme und den Umgang mit Flüchtlingen im Ostseeraum Bezug. Der Bundestagsdelegation gehörten Franz Thönnes (SPD), Thomas Stritzl (CDU), Peter Stein (CDU), Frank Junge (SPD) und Herbert Behrens (Die Linke) an.