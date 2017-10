Wirtschaft und Energie/Antwort - 09.10.2017 (hib 538/2017)

Berlin: (hib/HLE) Der Export bestimmter Überwachungstechnologien ist genehmigungspflichtig. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/13647) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/13546) mitteilt, wurden von 2014 bis 2016 Exporte von Überwachungstechnologien in 17 von den fragenden Abgeordneten benannte Länder in einem Gesamtwert von rund 87 Millionen Euro genehmigt. Die meisten Genehmigungen betrafen Exporte nach Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate.