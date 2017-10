Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antwort - 10.10.2017 (hib 541/2017)

Berlin: (hib/SCR) Gespräche zwischen der Bundesregierung und diversen europäischen Nachbarländern sind Gegenstand einer Antwort (18/13542) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/13371) zur europäischen Atompolitik. Darin gibt die Bundesregierung unter anderem Auskunft über einen Austausch mit den belgischen Behörden in Zusammenhang mit Betriebsstärken in einem belgischen Meiler. Thema ist auch die nachzuholende grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das britsche Neubauvorhaben Hinkley Point C. Laut Antwort hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) den zuständigen britischen Minister darum gebeten, die Bauarbeiten bis zum Abschluss dieser UVP zu unterbrechen.