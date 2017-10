Inneres/Kleine Anfrage - 16.10.2017 (hib 546/2017)

Berlin: (hib/STO) "Tätigkeit von Dokumenten- und Visumberatern im Ausland" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/13677). Wie die Fraktion darin ausführt, liegt ihr "ein Schreiben der Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg-schlesische Oberlausitz vom 25. August 2017 an das Bundespolizeipräsidium in Potsdam" vor, das auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige enthält und zur Kenntnis unter anderem an das Bundesministerium des Innern und das Auswärtige Amt gegangen sein soll". Darin gehe es um die "als willkürlich und rechtswidrig empfundene Annullierung gültiger Visa von sechs eingeladenen afrikanischen Gästen durch einen Dokumenten- und Visumberater (DVB) in Johannesburg am 18. August 2017". Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, inwieweit die Bundesregierung Kenntnis von dem Schreiben hat und wie sie den Vorgang bewertet.