Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antwort - 17.10.2017 (hib 547/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesregierung hält vorerst daran fest, radioaktive Abfälle an zwei Endlager-Standorten zu lagern. Schwach- und mittelradioaktive Abfälle, die nicht für das genehmigte Endlager Konrad vorgesehen sind, sollen demnach idealerweise zusätzlich am noch nicht feststehenden Standort für hochradioaktive Abfälle endgelagert werden. Dies geht aus einer Antwort (18/13654) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/13584) hervor. Sollte an diesem Standort keine zusätzliche Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle möglich sein, müsse aber ein neuer Entsorgungspfad festgelegt werden, heißt es in der Antwort. Die Bundesregierung beruft sich dabei auf das Nationale Entsorgungsprogramm.