Inneres/Antwort - 18.10.2017 (hib 548/2017)

Berlin: (hib/STO) Um "Merchandising des Bundesamtes für Verfassungsschutz" (BfV) geht es in der Antwort der Bundesregierung (18/13682) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/13642). Darin listet die Bundesregierung unter anderem Werbemittel auf, die bereits genutzt werden beziehungsweise in Planung sind. Wie sie dazu ausführt, beziehen sich diese Ausführungen "auf die momentane Produktpalette von Werbemitteln, nicht aber auf Produkte, die das BfV in früheren Jahren verwendet hat".

Genannt werden für den Bereich "Personalgewinnung" in der Auflistung "Kugelschreiber, Turnbeutel aus Baumwolle, Schraubendreher-Stift mit Licht, Schlüsselanhänger, Collegeblöcke, Hardcoverbox mit Klebezetteln, Textmarker und Gesetzestext-Taschen" sowie für den Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" "Kaffeebecher, Schreibsets, Ausweis-Jojos und Basecaps". Für den Bereich "Wirtschaftsschutz" werden in der Antwort "Pfefferminzdosen, Cashewnüsse, Swiss Card, Kugelschreiber Lamy ,Prävention durch Dialog und Information' und Schlüsselwiederfinder" aufgeführt und für den Bereich "Geheim- und Sabotageschutz" "Kugelschreiber Reise, Kugelschreiber VS, Lentikular (3D-Effekt-Bild) Mappe ,Social Engineering', Pfefferminzdose ,Social Engineering', Pfefferminzdose ,Abgehört' (Kommunikation), 3-Monats-Jahreskalender 2018 ,VS' und Notizwürfel".

Für den letztgenannten Bereich geplant sind den Angaben zufolge "Notizbuch ,Im Ausland unterwegs' (Reise) (Premiumwerbemittel), Tempobox ,Social Engineering' und Doppelwandiges Glas ,Kommunikation heute' (Premiumwerbemittel)". Für die anderen aufgeführten Bereiche sind laut Vorlage aktuell keine weiteren Werbemittel geplant.