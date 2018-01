Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 08.01.2018 (hib 8/2018)

Berlin: (hib/fb) Die Arbeitsbelastung durch überlange Arbeit am Abend oder am Wochenende ist Thema der Kleinen Anfrage (19/276) der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob die Beschäftigungszahl zu untypischen Zeiten angewachsen ist und wie sich das auf Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz auswirkt.