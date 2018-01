Auswärtiges/Kleine Anfrage - 16.01.2018 (hib 18/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Äußerung einer stellvertretenden deutschen Botschafterin zum Ausgang der Bundestagswahl thematisiert die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (19/201). Die Diplomatin habe in einem TV-Statement im Gastland gesagt, dass nun erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte "Nazis" in den Bundestag eingezogen seien. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, ob das eine private oder dienstliche Äußerung gewesen sei, auf welche Personen oder welche Gruppe sich diese Aussage bezogen habe und ob sich das Auswärtige Amt die Äußerung zu eigen mache.