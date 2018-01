Auswärtiges/Kleine Anfrage - 16.01.2018 (hib 18/2018)

Berlin: (hib/AHE) Den radikalen Islamismus in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/265). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach Erkenntnissen der Bundesregierung zur möglichen Finanzierung muslimischer Gemeinden in beiden Ländern durch Saudi-Arabien und andere Golfstaaten mit dem Ziel, "die bisher dort vorherrschende gemäßigte Spielart des Islam durch eine radikalere Variante der eigenen wahhabitischen Prägung zu ersetzen".