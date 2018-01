Auswärtiges/Kleine Anfrage - 16.01.2018 (hib 18/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach dem Problem der Kinderarbeit von Flüchtlingen in der Türkei erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/277). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zu Erkenntnissen über Kinderarbeit insbesondere in der Landwirtschaft, zur Zahl der minderjährigen Flüchtlinge in der Türkei, zur Einschulungsquote von Flüchtlingskindern und zur Entwicklung der allgemeinen türkischen Einschulungsquote in die Grundschule seit 2004.