Auswärtiges/Kleine Anfrage - 16.01.2018 (hib 19/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach den Auslandsvertretungen der Bundesrepublik erkundigt sich die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (19/403). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Veranstaltungen im Jahre 2017 in den Vertretungen stattgefunden haben und in welchen Ländern aus welchen Gründen derzeit keine Auslandsvertretungen bestehen.