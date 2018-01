Bundestagsnachrichten/Wahlvorschlag - 17.01.2018 (hib 22/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben Vorschläge für die Wahl der deutschen Vertreter in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (19/443) vorgelegt, die am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Danach soll die CDU/CSU mit den Abgeordneten Peter Beyer, Matern von Marschall, Elisabeth Motschmann, Andreas Nick, Volker Ullrich und Volkmar Vogel im Palais de l'Europe in Straßburg vertreten sein und die SPD-Fraktion mit den Parlamentariern Doris Barnett, Gabriela Heinrich, Axel Schäfer und Frank Schwabe. Die AfD-Fraktion will ihre Mitglieder Marc Bernhard und Norbert Kleinwächter und die FDP-Fraktion ihre Mitglieder Gyde Jensen und Konstantin Kuhle entsenden. Die Fraktion Die Linke schlägt die Abgeordneten Andrej Hunko und Katrin Werner vor, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Abgeordneten Luise Amtsberg und Frithjof Schmidt.