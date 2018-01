Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 18.01.2018 (hib 24/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach Regelungen für die Anerkennung der Bahncard in nicht von der Deutschen Bahn AG (DB AG) betriebenen Zügen erkundigt sich die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (19/383) verweisen die Abgeordneten auf die derzeit gängige Praxis, wonach in den vom Unternehmen Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) betriebenen Nachtzügen mit Schlaf- und Liegewagen, die von der DB AG übernommen wurden, Tickets und Bahncard-Rabattkarten der DB AG anerkannt würden. Dies soll nach Aussage der Linksfraktion auch noch bis zum 19. Juni 2018 so bleiben. Für den Zeitraum danach seien die weitergehenden Regelungen aber noch unklar. Die Abgeordneten wollen daher von der Bundesregierung wissen, welche zukünftigen Regelungen für die Anerkennung von Tickets und Bahncards der DB AG in Zügen der ÖBB getroffen worden sind. Gefragt wird auch, welche Maßnahmen und Regelungen die Bundesregierung plant, "um ein einheitliches Buchungssystem für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr und insbesondere den Nachtzugverkehr innerhalb Europas oder zumindest für Deutschland und die Nachbarländer zu schaffen".