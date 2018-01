Finanzierung der IGS thematisiert

Inneres/Kleine Anfrage - 23.01.2018 (hib 28/2018)

Berlin: (hib/STO) "Finanzierung der ,Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland e. V.' (IGS) durch den Bund im Rahmen der Extremismusprävention" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/407). Darin erkundigen sich die Abgeordneten, aus welchen Haushaltstiteln und Programmen des Bundes die IGS oder einzelne ihrer Mitgliedorganisationen in den Jahren 2014 bis 2017 welche Zuwendungen erhalten haben. Auch wollen sie unter anderem wissen, welche Positionen der IGS der Bundesregierung bekannt sind zu den Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zu den Grundrechten, insbesondere der Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit, zur Haltung zu Juden, Christen, Aleviten oder Bahá'i sowie zur Todesstrafe, zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, zu Gewalt in der Ehe und zu den Menschenrechten von Homo-, Bi- und Transsexuellen.