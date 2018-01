Sammelabschiebungen nach Afghanistan

Inneres/Kleine Anfrage - 23.01.2018 (hib 28/2018)

Berlin: (hib/STO) "Sammelabschiebungen nach Afghanistan" thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/408). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele ausreisepflichtigen Afghanen nach Kenntnis der Bundesregierung seit Ende Mai 2017 mit Sammelcharterflügen nach Kabul abgeschoben wurden. Auch will sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung "eigene Erkenntnisse über den Verbleib der Rückgeführten aus allen bisherigen Sammelabschiebeflügen in Afghanistan" hat.