Zahl der Schusswaffen erfragt

Inneres/Kleine Anfrage - 23.01.2018 (hib 28/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Schusswaffen in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1991 registriert sind. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/409) danach, wie viele Straftaten unter Verwendung von Schusswaffen von 1991 bis 2017 begangen wurden. Auch fragt sie unter anderem, wie viele Schusswaffen in diesem Zeitraum gestohlen wurden.