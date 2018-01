Kontrolle von Flugreisenden thematisiert

Inneres/Kleine Anfrage - 23.01.2018 (hib 28/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte von der Bundesregierung erfahren, inwiefern es zutrifft, "dass Flugreisende aus Griechenland bei der Ankunft in Deutschland gesondert kontrolliert werden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/432) danach, "bezüglich welcher Länder" ähnlich verfahren werde. Zudem fragt sie unter anderem, was der Bundesregierung darüber bekannt ist, "welche EU-Mitgliedsstaaten die Kontrollen bei Grenzübertritten nicht nur an den Land-Binnengrenzen wieder eingeführt haben, sondern auch an ihren Flughäfen".