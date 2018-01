Gesundheit/Kleine Anfrage - 23.01.2018 (hib 28/2018)

Berlin: (hib/PK) Der Frauenanteil in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/458) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Frauen seien in den Organen der Verwaltung und in den Gremien der Krankenkassen immer noch unterrepräsentiert. In den Kassengremien liege der Frauenanteil zwischen elf und 27 Prozent. Auch in den Gremien der ärztlichen Selbstverwaltung seien Frauen unterrepräsentiert.

Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung nun konkret nach dem Frauenanteil in den jeweiligen Organen der Selbstverwaltung und den politischen Schlussfolgerungen daraus.