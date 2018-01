Linke fragt nach Nato-Infrastruktur

Verteidigung/Kleine Anfrage - 25.01.2018 (hib 33/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über den vom Nato-Hauptquartier in Brüssel erstellten "Fortschrittsbericht über das verstärkte Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Allianz". In einer Kleinen Anfrage (19/483) will die Fraktion unter anderem wissen, in welchen osteuropäischen Nato-Staaten der Bericht die Logistik- und Transportinfrastruktur geprüft und welchen Investitionsbedarf er festgestellt hat. Zudem möchte die Fraktion erfahren, wann und in welchem Rahmen über den Standort für ein das neue Nato-Logistik-Kommando "Rear Area Operation Command" entschieden wird.