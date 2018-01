Linke fordert Fracking-Verbot

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antrag - 29.01.2018 (hib 37/2018)

Berlin: (hib/FB) Die Linke will die Förderung von Erdgas und Erdöl durch Fracking in allen Gesteinsarten ausnahmslos verbieten. Dazu soll das Bundesberggesetz entsprechend geändert werden. In einem Antrag (19/482) argumentiert die Fraktion, dass die Schäden der Fördermethode weitaus höher seien als der Nutzen. Negative Auswirkungen der Methode seien unter anderem Wasser- und Umweltverschmutzung sowie mögliche Gesundheitsschäden für Arbeiter und Anwohner. Mit Fracking könnten laut Fragestellern ohnehin nur zwei Prozent des Energieverbrauchs gedeckt werden. Stattdessen schlägt die Fraktion vor, die Erneuerbaren Energien verstärkt auszubauen.