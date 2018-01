Versendung von "Stillen SMS"

Inneres/Antwort - 30.01.2018 (hib 38/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Versendung sogenannter Stiller SMS an Mobiltelefone etwa zum Erforschen des Standortes ihrer Besitzer ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (19/505) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/316). Danach hat das Bundesamt für Verfassungsschutz in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres 179.258 "Stille SMS" versandt, während auf das Bundeskriminalamt in diesem Zeitraum 21.932 "Stille SMS" entfielen und auf die Bundespolizei 33.645.