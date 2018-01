Ausländische Geheimdienst-Aktivitäten

Inneres/Kleine Anfrage - 30.01.2018 (hib 39/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach "Reaktionen auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste in Deutschland seit 2015" erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/509). Unter anderem möchte sie wissen, in wie vielen Fällen Stellen des Bundes seit 2015 "aufgrund von Hinweisen auf nachrichtendienstliche Tätigkeit ausländischer Geheimdienste in Deutschland selbst Vorgänge zur Untersuchung, Auswertung, Ermittlungen oder Beobachtungen eingeleitet" haben.