Verteidigung/Ausschuss - 31.01.2018 (hib 43/2018)

Berlin: (hib/AW) Wolfgang Hellmich (SPD) wird in der 19. Legislaturperiode erneut den Vorsitz im Verteidigungsausschuss führen. In seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch bestimmte der Ausschuss unter der Leitung von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) den Sozialdemokraten zum Vorsitzenden. Der Ausschuss umfasst insgesamt 36 Mitglieder, von denen zwölf von der CDU/CSU-Fraktion gestellt werden, acht von der SPD-Fraktion, fünf von AfD-Fraktion, jeweils vier von den Fraktionen der FDP und der Linken sowie drei von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Die Unionsfraktion entsendet die Abgeordneten Reinhard Brandl, Ingo Gädechens, Eckhard Gnodtke, Florian Hahn, Karl A. Lamers, Jens Lehmann, Henning Otte, Anita Schäfer, Karin Strenz, Oswin Veith, Kerstin Vieregge und Bettina Wiesmann. Die SPD ist neben Hellmich mit Karl Heinz Brunner, Fritz Felgentreu, Martin Gerster, Thomas Hitschler, Siemtje Möller, Dirk Vöpel und Gabi Weber vertreten. Für die AfD sitzen Berengar Elsner von Gronow, Jens Kestner, Rüdiger Lucassen, Jan Nolte und Gerold Otten im Gremium. Die FDP wird vertreten von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Alexander Müller, Christian Sauter und Marcus Faber, die Linke von Christine Buchholz, Matthias Höhn, Alexander S. Neu und Tobias Pflüger sowie die Grünen von Agnieszka Brugger, Katja Keul und Tobias Lindner.