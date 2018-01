Arbeit und Soziales/Ausschuss - 31.01.2018 (hib 43/2018)

Berlin: (hib/PK) Die SPD-Abgeordnete Kerstin Griese bleibt Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales. Die 51 Jahre alte Politikwissenschaftlerin aus Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses einmütig in das Amt berufen. Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung von Vizepräsident Wolfang Kubicki (FDP).

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat 46 Mitglieder.

Union: Peter Aumer, Marc Biadacz, Thomas Heilmann, Frank Heinrich (Chemnitz), Torbjörn Kartes, Antje Lezius, Carsten Linnemann, Wilfried Oellers, Jana Schimke, Uwe Schummer, Stephan Stracke, Max Straubinger, Albert Weiler, Peter Weiß (Emmendingen), Kai Whittaker, Matthias Zimmer

SPD: Matthias Bartke; Michael Gerdes, Kerstin Griese, Gebriele Hiller-Ohm, Ralf Kapschack, Daniela Kolbe (Leipzig), Martin Rosemann, Bernd Rützel, Dagmar Schmidt (Wetzlar), Kerstin Tack

AfD: Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, Jörg Schneider, Martin Sichert, René Springer, Uwe Witt

FDP: Jens Beeck, Carl-Julius Cronenberg, Pascal Kober, Till Mansmann, Johannes Vogel

Linke: Matthias Birkwald, Susanne Ferschl, Jutta Krellmann, Cornelia Möhring, Jessica Tatti

Grüne: Markus Kurth, Sven Lehmann, Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer

Zu Obleuten beziehungsweise Sprechern bestimmt wurden Matthias Zimmer, Peter Weiß (Emmendingen) (beide CDU), Kerstin Tack (SPD); Uwe Witt (AFD), Pascal Kober (FDP), Matthias Birkwald (Linke) und Markus Kurth (Grüne)