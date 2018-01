Wirtschaft und Energie/Ausschuss - 31.01.2018 (hib 44/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Klaus Ernst leitet künftig den Wirtschaftsausschuss im Deutschen Bundestag. Die Mitglieder sprachen sich am Mittwoch einmütig für den Abgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Die Linke aus. Ein Stellvertreter für den Ausschussvorsitz soll zu einem späteren Zeitpunkt gewählt werden.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie, der sich am Mittwoch unter Leitung von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) konstituiert hat, ist mit 49 Mitgliedern der größte. Ihm gehören in dieser Legislaturperiode folgende Mitglieder an:

Fraktion der CDU/CSU: Thomas Bareiß, Hansjörg Durz, Astrid Grotelüschen, Mark Hauptmann, Matthias Heider, Mark Helfrich, Axel Knoerig, Jens Koeppen, Andreas G. Lämmel, Andreas Lenz, Bernhard Loos, Jan Metzler, Carsten Müller, Joachim Pfeiffer, Stefan Rouenhoff, Peter Stein, Klaus-Peter Willsch.

Fraktion der SPD: Ulrich Freese, Timon Gremmels, Frank Junge, Gabriele Katzmarek, Falko Mohrs, Sabine Poschmann, Florian Post, Andreas Rimkus, Johann Saathoff, Markus Töns, Bernd Westphal.

Fraktion der AfD: Tino Chrupalla, Heiko Heßenkemper, Leif-Erik Holm, Enrico Komning, Steffen Kotré, Hansjörg Müller.

Fraktion der FDP: Reinhard Houben, Thomas L. Kemmerich, Martin Neumann, Manfred Todtenhausen, Sandra Weeser.

Fraktion Die Linke: Lorenz Gösta Beutin, Klaus Ernst, Thomas Lutze, Pascal Meiser, Alexander Ulrich.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Kerstin Andreae, Katharina Dröge, Dieter Janecek, Ingrid Nestle, Julia Verlinden.