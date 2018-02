Rüstungsproduktion in den Bundesländern

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 02.02.2018 (hib 48/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich nach der deutschlandweiten Verteilung von Unternehmen, die in der Verteidigungsindustrie aktiv sind. Auf dem Weg einer Kleinen Anfrage (19/533) möchte sie von der Bundesregierung wissen, an welchen Standorten solche Firmen sitzen, in welcher Teilbranche diese arbeiten und wie viele Menschen sie beschäftigen. Die Abgeordneten fragen darüber hinaus nach wirtschaftlichen Kennzahlen der betroffenen Unternehmen.