Bodenbelastung am Flughafen Tegel

Finanzen/Kleine Anfrage - 02.02.2018 (hib 48/2018)

Berlin: (hib/HLE) Um die Bodenbelastung des Flughafengeländes in Berlin-Tegel geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/524). Die Abgeordneten wollen unter anderem von der Bundesregierung erfahren, in wessen Eigentum die Flughafenflächen stehen, ob Eigentumsübertragungen geplant sind und welcher Sanierungsaufwand für die Flächen veranschlagt wird. Auch wird nach Untersuchungen über die Bodenbelastung mit Kerosin und anderen Hinterlassenschaften des Flugbetriebs wie Schwermetallen gefragt. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreiben die Abgeordneten, trotz eines positiven Volksentscheids für die Offenhaltung des Flughafens werde vom Land Berlin und von der Flughafengesellschaft, an der der Bund beteiligt sei, weiterhin die Schließung angestrebt. Auf dem Gelände sollen Wohnungen entstehen.