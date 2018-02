Beförderungsverbot durch Kuwait Airways

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.02.2018 (hib 48/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach "Maßnahmen der Bundesregierung zur Verhinderung eines Beförderungsverbotes israelischer Staatsbürger durch das Luftfahrtunternehmen Kuwait Airways" erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/525). Die Abgeordneten wollen wissen, welche Maßnahmen die Bundesregierung gegenüber der kuwaitischen Regierung unternommen hat, damit das bestehende Beförderungsverbot wieder aufgehoben wird. Zugleich interessiert die Liberalen, wie die Bundesregierung in Zukunft garantieren will, "dass eine Beförderung israelischer Staatsbürger nach Deutschland diskriminierungsfrei sichergestellt wird".