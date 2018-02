Grüne fragen nach Frauenanteil

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 06.02.2018 (hib 50/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich nach dem Frauenanteil in Führungspositionen von Unternehmen und Gremien mit Bundesbeteiligung. In einer Kleinen Anfrage (19/530) will sie unter anderem wissen, wie viele Frauen aktuell in den Vorständen, Geschäftsführungen, in Verwaltungs- und im Aufsichtsräten von Unternehmen mit unmittelbarer Bundesbeteiligung tätig sind und wie sich ihr Anteil in den vergangenen drei Jahren entwickelt haben. Zudem verlangt die Fraktion Auskunft über die von den Bundesregierung geplanten Maßnahmen, um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen.