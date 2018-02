Forschung zum Zweiten Weltkrieg

Verteidigung/Antwort - 06.02.2018 (hib 52/2018)

Berlin: (hib/AW) Zum Thema "Zweiter Weltkrieg in Osteuropa" hat das Miltärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) beziehungsweise das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam 13 eigenständige Schriften seit dem Jahr 2008 veröffentlicht. Die teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/417) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion die Linke (19/211) mit. Zum Zweiten Weltkrieg seien insgesamt 36 eigenständige Schriften publiziert worden, jedoch keine zum Holocaust. Die Themen "Kommissarbefehl", "Täterforschung", "Besatzung in Osteuropa", "Wehrmachtsausstellung", Wehrmacht im Holocaust", und "Hungerpolitik gegen die Sowjetunion und sowjetische Kriegsgefangene" fänden in den Medien der historischen Bildung für die Streitkräfte des ZMSBw eine "angemessene Darstellung" im Rahmen der Gesamtdarstellung des Weltkriegs. Dazu gehörten Wanderausstellungen, Lehrbücher, Unterrichtsmaterialien und die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift "Militärgeschichte, Zeitschrift für Historische Bildung". Von den 44 Historikern und Sozialwissenschaftlern am ZMSBw seien sechs Historiker im engeren und weiteren Sinne mit Themen des Zweiten Weltkriegs befasst, zwei von ihnen speziell mit Osteuropa im Zweiten Weltkrieg.