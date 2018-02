Lebendtiertransporte in den Nahen Osten

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 07.02.2018 (hib 53/2018)

Berlin: (hib/HLE) Nach Lebendtiertransporten aus Deutschland in den Nahen und Mittleren Osten erkundigen sich die Abgeordneten der AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/558). Gefragt wird unter anderem nach der Menge der transportierten Tiere, eventuell von der EU gezahlten Subventionen und nach Wartezeiten für Transporte besonders an der türkisch-bulgarischen Grenze. Die Bundesregierung soll außerdem angeben, ob sie Maßnahmen ergreifen will, um die Zahl der an der bulgarisch-türkischen Grenze an Dehydrierung verendenden Tiere zu verringern.