Anzahl der Staatsbesuche

Auswärtiges/Antwort - 08.02.2018 (hib 54/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung verzeichnet seit 2010 insgesamt 94 Reisen des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und der Bundesministerinnen und -minister nach Polen im Rahmen von Staatsbesuchen, Arbeitsbesuchen oder multilateralen Begegnungen. Wie aus der Antwort (19/547) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/290) weiter hervorgeht, habe es in diesem Zeitraum 84 solcher Reisen in die USA, 49 nach Russland, und 44 nach China gegeben sowie 25 nach Indien, 26 nach Estland, 24 nach Lettland und 23 nach Litauen. Die Abgeordneten hatten sich in ihrer Anfrage nach Besuchen hochrangiger Vertreter der Bundesrepublik nur in diesen Ländern erkundigt.