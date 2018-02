Humanitäre Hilfe in Syrien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 08.02.2018 (hib 55/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach dem aktuellen Stand und den Perspektiven von humanitärer Hilfe und Entwicklungspolitik in Syrien erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/510). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie die mittelfristigen Finanzbedarfsplanungen bei der humanitären Hilfe und der strukturbildenden Unterstützung Syriens aussehen und wie sie die aktuelle Situation in Bezug auf die Ernährungssicherheit in dem Bürgerkriegsland einschätzt.