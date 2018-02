Inneres/Antwort - 08.02.2018 (hib 55/2018)

Berlin: (hib/STO) In Deutschland haben von Januar bis November vergangenen Jahres 527 Menschen aus Sri Lanka einen Asylantrag gestellt. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/572) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/324) hervor. Danach wurden im selben Zeitraum sechs Asylbewerber aus Sri Lanka als Asylberechtigte und 124 als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt, während 15 subsidiären Schutz erhielten und in 30 Fällen ein Abschiebungsverbot nach Paragraf 60 V/VII des Aufenthaltsgesetzes festgestellt wurde. In 743 Fällen wurden in diesem Zeitraum Anträge von Asylbewerbern aus Sri Lanka laut Vorlage abgelehnt.