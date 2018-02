"Ku-Klux-Klan"-Strukturen in Deutschland

Inneres/Kleine Anfrage - 08.02.2018 (hib 56/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in Deutschland existierenden "Ku-Klux-Klan"-Gruppierungen und ihrer Mitglieder erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/563). Auch will sie unter anderem wissen, bei wie vielen und welchen Straftaten in Deutschland Ermittlungsbehörden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2016 "Ku-Klux-Klan"-Bezüge festgestellt haben.