Interkulturelle Öffnung der Polizei

Inneres/Kleine Anfrage - 08.02.2018 (hib 56/2018)

Berlin: (hib/STO) "Mitwirkung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration an der interkulturellen Öffnung der Polizei für Personen mit Migrationshintergrund" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/606). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, ob " die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung im Rahmen des Nationalen Integrationsplans oder des Nationalen Aktionsplans Integration an einer ,interkulturellen Öffnung' des öffentlichen Diensts auf Bundes- oder Landesebene im Allgemeinen und der Bundes- oder Landespolizei im Speziellen mitgewirkt" hat. Auch möchte sie unter anderem wissen, mit welchen muslimischen Migrantenorganisationen sich die Integrationsbeauftragte in einem regelmäßigen oder institutionalisierten Austausch befindet.