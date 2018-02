Zahl islamistischer Gefährder erfragt

Inneres/Kleine Anfrage - 08.02.2018

Berlin: (hib/STO) Um die "Zahl und regionale Verteilung islamistischer Gefährder in Deutschland" geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/615). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Personen, die der gewaltbereiten islamistischen Szene in Deutschland zugerechnet werden, von den Behörden als sogenannte Gefährder eingestuft werden. Auch möchte sie unter anderem wissen, wie sich die Aufenthaltsorte der sich in Deutschland aufhaltenden islamistischen Gefährder auf die einzelnen Bundesländer sowie auf die jeweiligen Landkreise verteilen.