Salafismus und Antisemitismus

Inneres/Kleine Anfrage - 08.02.2018 (hib 57/2018)

Berlin: (hib/STO) Mit "Salafismus und Antisemitismus an deutschen Schulen" beschäftigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/617). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, welche Erkenntnisse der Bundesregierung "über das Vordringen und den wachsenden Einfluss von salafistischem, beziehungsweise radikalislamischem extremistischem, intolerantem und antisemitischem Gedankengut an deutschen Schulen insgesamt" vorliegen.