Hotspots auf griechischen Agäisinseln

Inneres/Kleine Anfrage - 09.02.2018 (hib 58/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche Angaben die Bundesregierung zur Dauer und Qualität der Asylverfahren in den sogenannten Hotspots auf den griechischen Ägäisinseln machen kann. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/624) unter anderem danach, welche Angaben die Bundesregierung zu den aktuellen Aufnahme- und Unterbringungsbedingungen auf den griechischen Ägäisinseln machen kann und inwieweit die "oft als verzweifelt beschriebene Lage der Geflüchteten in den sogenannten Hotspots" Thema in EU-Gremien ist.