Arbeit auf Abruf

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 09.02.2018 (hib 60/2018)

Berlin: (hib/FB) Mit der Möglichkeit, Angestellte auf Abruf anzustellen und den Folgen solcher Arbeitsverhältnisse beschäftigt sich eine Kleine Anfrage (19/566) der Fraktion Die Linke. Die Fraktion will von der Bundesregierung detailliert wissen, wie viele Beschäftigte 2016 und in den Jahren zuvor in einem solchen Arbeitsverhältnis angestellt waren und wie viele Arbeitsstunden so durchschnittlich geleistet wurden. Außerdem wird gefragt, welche Kontrollen zum Schutz der Beschäftigten durchgeführt werden.