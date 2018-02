Kein zentrales Gedenken an Revolution

Kultur und Medien/Antwort - 12.02.2018 (hib 62/2018)

Berlin: (hib/AW) Innerhalb der Bundesregierung gibt es keine zentrale Zuständigkeit für die Planung der Erinnerung an den 100. Jahrestag der Novemberrevolution von 1918. Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort (19/512) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/311) mit. Es liege in der jeweiligen Zuständigkeit der Bundesministerien über die Durchführung oder Förderung von Veranstaltungen zu entscheiden. Dies garantiere, dass kein staatlich verordnetes Geschichtsbild, sondern ein wissenschaftlich fundiertes und gesellschaftlich anerkannte Erinnerung gefördert werden.