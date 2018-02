Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 13.02.2018 (hib 63/2018)

Berlin: (hib/HAU) Der Bundesregierung liegen keine Informationen zu wetterbedingten Ausfällen von Flügen vor. Das geht aus der Antwort (19/590) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/496) hervor. Die Liberalen hatten sich nach wetterbedingten Flugausfällen auf den 16 internationalen deutschen Verkehrsflughäfen - insbesondere aber am Flughafen Saarbrücken - erkundigt. Wetterbedingte Absagen der Starts oder Landungen von Flugzeugen seien Entscheidungen der Flughafenbetreiber, Luftfahrtunternehmen und Piloten, schreibt die Regierung. Über die einzelnen Gründe werde keine Statistik geführt.

Zu den Wetterbedingungen am Flughafen Saarbrücken ist aus Sicht der Bundesregierung festzustellen, "dass im Vergleich mit anderen internationalen Verkehrsflughäfen Deutschlands zeitweise schlechte Sicht- und Wolkenverhältnisse auftreten". Dies sei insbesondere der Fall wenn bei Strömungsrichtungen aus Südwest bis West feuchte, wolkenreiche Luftmassen herangetragen werden. Die Häufigkeit von Wetterlagen mit eingeschränkten Sichten und niedriger Bewölkung in Saarbrücken sei vergleichbar mit der Häufigkeit dieses Wetters an den Flughäfen im Norden Deutschlands, heißt es in der Antwort weiter.